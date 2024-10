Café aumenta colesterol? Depende de como você prepara; conheça o cafestol

Uma parcela significativa dessa substância fica retida no filtro, principalmente o filtro de papel, que tem uma retenção melhor, e aí não é uma grande preocupação.

Guilherme Falcão Mendes, nutricionista pela UnB

A presença do cafestol pode elevar os níveis de LDL no sangue. Consequentemente, há a formação de placas nas artérias, aumentando risco de infarto e derrame.

A quantidade de cafestol em bebidas de café pode variar de acordo com o método de preparo. Café na prensa francesa e o café turco são os que apresentam as maiores concentrações devido à ausência da filtragem.

Os efeitos maléficos vão depender da quantidade e dos antecedentes do paciente, explica Edmo Atique Gabriel, cardiologista, nutrólogo e colunista de VivaBem.

Os cafés com origem no Mediterrâneo e no Oriente Médio têm em torno de quatro a cinco vezes mais cafestol por xícara do que o expresso. Sendo assim, o ideal seria, no máximo, quatro expressos ao dia. Se for do Mediterrâneo ou do Oriente médio, no máximo duas xícaras ao dia.

Edmo Atique Gabriel, cardiologista e nutrólogo

Mas, calma, não precisa demonizar o café, explicam os especialistas. A bebida é saudável, pois o grão tem compostos antioxidantes, vitaminas e minerais que trazem diversos benefícios e podem até mesmo prevenir doenças.