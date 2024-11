Ele não come carne e provou ser musculoso sem bomba: 'São 13 ovos por dia'

O catarinense conta que sempre foi apaixonado por esportes. "Minha mãe era professora de circo, então com 5 anos eu já praticava atividades circenses: a modalidade com tecido, trapézio, argolas. Foi assim até meus 8 anos."

Do circo, o jovem migrou para o futebol.

Icaro ganhou reconhecimento na modalidade natural Imagem: Arquivo pessoal

"Dos meus 8 aos 15 anos, me dediquei 100% ao futebol. Cheguei a jogar pelo time da cidade, o Joinville, até lesionar o joelho. Isso acabou me desanimando um pouco, porque fiquei nove meses parado até me recuperar. Nesse meio tempo, voltei para o circo e também fiz reabilitação com pilates."

Então, comecei na musculação com 16 para 17 anos, quando pesava 72 quilos. Fui buscar conhecimento sobre otimizar o processo de hipertrofia e adotei a progressão de carga como base do meu treino. Hoje, com 1,85 metro de altura, peso 104 quilos. Na época de competição, chego a 109 quilos, com uma porcentagem de gordura de 5%.

Icaro Lermen

Contra o 'terrorismo nutricional'

Na mesma época em que iniciou a musculação, Icaro decidiu virar ovolactovegetariano e cortar a carne do cardápio.