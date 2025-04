Academia pode te deixar doente: o que você pode pegar e como se proteger

Lave regularmente as mãos com água e sabão e evite tocá-las em seu rosto, assim você diminui os riscos de se contaminar com patógenos que podem estar em superfícies compartilhadas.

Sempre limpe os equipamentos antes e depois de usá-los com algum desinfetante em spray (a academia deve fornecer) ou álcool em gel.

Mantenha sua pele íntegra e cuide de pequenos cortes ou arranhões.

Cheque se suas vacinas estão em ordem, para prevenir infecções.

Se você transpira muito, leve uma toalhinha para absorver o suor e evitar que ele se espalhe pelos equipamentos. Ela também ajuda a proteger a pele da fricção com superfícies de aparelhos. Use sempre sua própria toalha e não a compartilhe com outras pessoas.

Evite repetir roupas de academia que estejam suadas e fedidas, pois os microrganismos se proliferam muito nessas condições e aumentam o risco de infecções. Também não se sente com elas em superfícies da sua casa.