Qual carne animal tem mais proteína entre boi, frango, peixe e porco?

Carne vermelha: aprox. 35 g de proteína/100 g

As carnes vermelhas são uma fonte comum de proteínas no cardápio do brasileiro. Como dito, o macronutriente é essencial para diversas funções do corpo, como transporte de oxigênio, regulação do metabolismo e construção de fibras musculares, cabelos e ossos.

Filé de frango: aprox. 31 g de proteína/100 g

A ave tem, em média, a mesma quantidade de proteínas que a carne vermelha, mas com algumas vantagens: é menos gordurosa e mais barata — apesar de também ter sofrido aumento. Enquanto na carne vermelha a média de gordura é de 10 a 15 gramas por porção (100 gramas), no peito de frango cai para 3,5 gramas. A troca simples oferece uma redução de até 100 calorias no prato.

Peixe: aprox. 27 g de proteína/100 g

Os peixes são uma das melhores alternativas à carne vermelha no quesito saúde, pois sua carne é leve para a digestão, magra e com alto teor de vitaminas e proteínas. Pescados costumam ser caros no Brasil para quem não vive na região litorânea, mas não a sardinha, que em praticamente todas as cidades é uma opção mais barata do que a carne vermelha. O alimento é rico em ômega 3, "gordura boa" que traz diversos benefícios para o sistema cardiovascular e neurológico. Ainda oferece cálcio, fósforo e vitamina D.