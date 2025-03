Whey protein: o que acontece no corpo quando você toma regularmente?

Quem faz exercícios provavelmente já ouviu falar em whey protein. Esse suplemento é feito de proteínas do soro do leite e contém todos os aminoácidos necessários para ajudar no crescimento, na força e recuperação dos músculos.

A proteína é um macronutriente essencial para o corpo. Ela compõe todas as células, participa da formação de enzimas e hormônios, ajuda a construir e reparar tecidos e também serve como fonte de energia.

Porém, não é obrigatório usar suplementos proteicos para ser saudável. Se houver falta de proteínas, o ideal é ajustar a alimentação, priorizando fontes naturais como carnes, leite e derivados, ovos, oleaginosas, tofu, entre outros.