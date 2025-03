Falência dos rins após treino intenso: entenda por que isso é possível

O jovem precisou ser internado e recebeu hidratação contínua para auxiliar na recuperação dos rins. Apesar da gravidade do caso, ele não precisou de diálise e teve uma boa evolução. No entanto, a recuperação completa da lesão renal pode levar até um ano.

O que é a rabdomiólise?

Também conhecida por "doença da urina preta", a rabdomiólise pode ocorrer após um treino intenso porque uma atividade desse tipo é capaz de destruir as células musculares, liberando uma substância chamada mioglobina no sangue. Quando os rins tentam filtrar essa substância, ela se acumula e prejudica o funcionamento desses órgãos. A mioglobina também dá à urina uma cor escura, parecida com café ou Coca-Cola.

A mudança na cor do xixi é um forte indicativo, mas outros sintomas incluem fraqueza, dores musculares intensas, inchaço, náusea, vômitos, falta de ar, dor abdominal e palpitações. A intensidade desses sinais varia conforme a gravidade do problema.

Nos casos mais sérios, a função dos rins pode ser gravemente afetada, sendo necessário um tratamento chamado diálise, que substitui temporariamente o trabalho dos rins. Outras complicações possíveis incluem arritmias cardíacas, problemas neurológicos, insuficiência respiratória e danos ao fígado.