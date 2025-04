Santos vs Furia: as prioridades problemáticas de Neymar

Neymar não esteve na estreia do Santos pelo Brasileirão. No dia seguinte, porém, esteve em Guarulhos, para ver seu outro time jogar a Kings League Brazil.

No último domingo, ele foi à Vila Belmiro participar da conversa com os jogadores antes do início da partida contra o Bahia. Foi embora para casa antes de a bola rolar, passando cerca de uma hora no local.

Prioridades, não é mesmo?