Cobertores pesados podem melhorar sono sem uso de remédios, aponta estudo

Após comparar pontos correspondentes nos dados coletados em cada trabalho, três consequências de um peso extra sobre o corpo durante a noite foram encontrados:

Melhora no humor geral do paciente; Redução do uso de medicação para dormir; Aumento da percepção da qualidade do sono.

"Sono é uma necessidade básica humana. Quando alguém não está dormindo o suficiente, pode levar a diversos problemas de saúde e também ao aumento do risco ou piora de quadros de doenças crônicas, como as doenças do coração, derrame e questões de saúde mental", disse Dawson em um comunicado à imprensa.

Segundo ela, em terapia ocupacional, cobertores pesados estão se tornando comum entre diversas faixas etárias, como uma tecnologia assistencial. "Mas não há diretrizes clínicas atuais para o seu uso."

Um abraço enquanto você dorme?

É possível que o princípio por trás dos benefícios do uso de cobertores pesados esteja relacionado ao fato de que eles replicam a pressão e, por vezes, a sensação de um abraço — o toque humano tem capacidade de reduzir ansiedade, depressão, dor e também de regular a secreção do cortisol (hormônio do estresse e do medo), comprovou um estudo publicado na revista Nature Human Behaviour em abril.