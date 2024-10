10 truques para você ter uma noite de sono saudável e tranquila

Uma boa noite de sono está associada à prevenção de diversos problemas de saúde, como obesidade, dor de cabeça, mudanças de humor, queda da libido e disfunção erétil. Por outro lado, quem dorme mal está mais propenso a desenvolver pressão alta, arritmia cardíaca, AVC, insuficiência cardíaca e diabetes, por exemplo.

Para que o sono seja reparador e de qualidade, é importante adotar alguns hábitos, dentro da chamada higiene do sono, que devem ser realizados no decorrer do dia, e não somente horas antes de dormir. Confira as dicas:

1. Crie uma rotina: é fundamental criar o hábito de ter horários para acordar e dormir, permitindo uma regularidade. Essa indicação segue valendo mesmo para feriados e finais de semana.