Menos peso e mais anos de vida: 7 benefícios que dormir bem traz para você

Não é só isso. Um estudo da Universidade de Chicago, nos EUA, já mostrou que, quando estamos com sono, nosso corpo tenta compensar essa falta de energia, nos fazendo comer demais e ter mais prazer com alimentos calóricos e ricos em açúcar e gordura —o atrapalha o controle do peso.

Por outro lado, outro estudo mostrou que indivíduos que conseguiram aumentar sua noite de sono em cerca de uma hora reduziram o consumo calórico diário em 270 calorias, contribuindo para a manutenção de um peso saudável.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

3. Você pode viver mais

Dormir bem faz o metabolismo do corpo funcionar melhor de maneira global —melhorando todos os processos e dando mais disposição para as tarefas do dia a dia. Mais: sentir-se bem disposto fisicamente também ajuda a manter a saúde mental regulada.

Portanto, uma boa noite de sono contribui para uma vida mais longa e é considerado por muitos especialistas como um hábito ligado à longevidade. Uma pesquisa de 2023 apresentada na Sessão Científica Anual do American College of Cardiology junto com o Congresso Mundial de Cardiologia, por exemplo, mostrou que concluiu que homens que dormem bem vivem 4,7 anos mais, e mulheres têm a expectativa de vida aumentada em 2,4 anos.