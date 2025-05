Relatos expõem descaso em consultas psiquiátricas: 'Fiquei sem apoio'

O corretor de imóveis Paulo Santos*, 61, começou a se consultar com psiquiatras aos 40, após apresentar sintomas de depressão. Foram 15 anos ininterruptos de tratamento, marcados por trocas constantes de profissionais e medicamentos, agravamento do quadro e uma longa busca por respostas que nunca vinham. Nenhum dos cerca de seis psiquiatras com quem se consultou percebeu que Paulo não enfrentava um quadro depressivo clássico, mas sim um transtorno bipolar tipo 2. "As consultas eram sempre rápidas, não se aprofundavam no meu histórico de vida ou de saúde", conta.

Entre os episódios mais marcantes, Paulo se lembra de uma consulta em uma clínica de atendimento popular, com valor de R$ 40. "A médica me entregou três receitas diferentes e disse para eu testar e ver qual me adaptava melhor", diz. Entre os medicamentos estava a Ritalina, um estimulante indicado para TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), sem eficácia comprovada no tratamento da depressão.

Em outra consulta, com um médico de renome na cidade de São José dos Campos (SP), lhe foi receitado um remédio que era novo no mercado e que custou mais de R$ 300 a caixa. "Quando fui ler a bula, tinha um monte de contraindicações para o meu caso. Tentei marcar uma outra consulta, conversar com ele, mas não foi possível, nem a secretária dele tinha acesso a ele", conta.