Dormir muito é tão perigoso para sua saúde quanto dormir pouco

A sedação residual tem sido um problema bastante observado, que acontece pelo prolongamento do efeito hipnótico na vigília. O paciente pode ficar sonolento, mas também pode ter prejuízos na performance psicomotora mesmo que se sinta acordado. Camilla Pinna, especialista em medicina do sono e secretária geral do Departamento de Medicina do Sono da ABP

Com isso, as drogas Z têm sido associadas a acidentes de trânsito fatais e não fatais. "Foi observado que, entre as pessoas que eram atendidas em acidentes de trânsito, teve um aumento bem importante da prevalências de testes positivos para medicações controladas", diz Pinna.

Tavares também mencionou o uso de melatonina, autorizada no Brasil como suplemento alimentar. "Não é medicamento, e aí você tem uma série de dúvidas sobre a qualidade desse suplemento. Isso não é tão regulado como ocorre com medicamentos", disse.

A substância é indicada para transtornos do ritmo circadiano, mas se tornou uma das substâncias mais usadas para induzir o sono —de forma errônea, segundo o médico. "Nós não temos evidências para propor que ela deva ser usada na insônia do adulto."

