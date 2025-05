Nem toda mentira é igual: como reconhecer alguém que não é verdadeiro?

Mentir é mais comum do que parece. Às vezes, a gente mente por impulso, outras vezes por estratégia. Tem mentira que machuca, tem mentira que salva do constrangimento. Algumas são pequenas omissões que evitam climões; outras, grandes encenações com consequências sérias.

E entre esses extremos, existe um leque inteiro de nuances mostrando que, sim, nem toda mentira nasce do mesmo lugar — e nem deveria ser tratada da mesma forma.

Mentiras pró-sociais: são as clássicas mentirinhas do bem. Dizer que o jantar estava ótimo para não magoar quem cozinhou. Elogiar o novo corte de cabelo do colega, mesmo achando estranho. Ou ainda, afirmar que está tudo bem só para não preocupar alguém que já está sobrecarregado. Chamadas de mentiras pró-sociais, elas têm função prática: suavizar interações, preservar vínculos e evitar desgastes desnecessários.