Resgatam sensações: 5 memórias de infância que mais marcam os filhos

Como recordamos esses episódios?

Seu cérebro não acessa um único lugar onde a memória está guardada. Ele faz uma busca complexa por várias áreas ao mesmo tempo: o som fica com o córtex auditivo, o tato com o parietal posterior, as expressões faciais com o giro fusiforme e as emoções com a amígdala. Tudo isso se junta no lobo temporal medial (com participação especial do hipocampo) para formar uma lembrança quase inteira.

E tem mais: cerca de 50% dos detalhes de uma memória recente já estão distorcidos depois de um ano. E a gente nem percebe. Apesar disso, a essência emocional dos momentos se mantém. É isso que sustenta as chamadas memórias implícitas. Elas são aquelas que não exigem esforço consciente para serem lembradas, como andar de bicicleta ou falar um idioma.

Já as memórias explícitas são mais visuais, narrativas e carregadas de significado. Elas envolvem transições (como infância para adolescência), marcos da identidade e acontecimentos intensamente emocionais.

Fontes: Carla Guth, psicóloga em especialização em neuropsicologia; Harif Bakri, psiquiatra; e Júlio Pereira, médico neurocirurgião.

*Com informações de reportagem publicada em 21/02/2022