Dificuldades para dormir? Veja dicas para criar um ritual do sono eficaz

Quanto menos sono, mais ansiosa a pessoa pode ficar. Pode haver diminuição no desempenho físico, na capacidade cognitiva e de aprendizado. É interessante que as pessoas saibam que a falta de sono, em curto prazo, pode ainda aumentar a fome e o desejo por doce.

Rosana Cardoso, neurologista.

A longo prazo, ficar sem dormir pode ter consequências sérias, como problemas cardiovasculares e metabólicos. Isso porque pode aumentar o risco da pressão arterial, infarto, AVC, diabetes, obesidade, além de comprometer o sistema imunológico do paciente.

Higiene do sono

O conjunto de hábitos em prol do sono é chamado de higiene do sono, que tem base em estudos clínicos. As práticas comportamentais facilitam o adormecer e visam proteger o sono como um todo. Para isso, é sempre interessante ter uma rotina regular ao dormir.

Imagem: Reprodução/Sleepheadphone

"São cuidados fundamentais que todo mundo deveria ter, principalmente quem tem tendência maior às doenças do sono. Muitas pessoas moram em cidades barulhentas e quem tem sono leve tem que investir, quem sabe, em isolamento de ruído. Além disso, pode e deve fazer o uso de tampão no ouvido ou ainda utilizar a técnica do ruído branco, para diluir os outros sons, por meio de aplicativos de música ou com o ventilador virado para a parede, até mesmo utilizando umidificador, fazendo com que o barulho externo diminua", segundo Luciana Palombini.