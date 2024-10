Hormônio do sono: o que é melatonina e pra quem se indica suplementar?

Há ainda algumas síndromes e também pacientes com TEA (transtorno do espectro autista) que podem apresentar alteração na produção de melatonina, necessitando de reposição para alcançarem uma melhor qualidade de vida.

No entanto, é importante ressaltar que o tratamento, em alguns casos, vai além da suplementação de melatonina. A exposição à luz do sol, por exemplo, é uma atitude simples que pode auxiliar o organismo a entender que é dia e diferenciar o período diurno do período noturno. Pequenas mudanças nos comportamentos nos hábitos do paciente, em especial relacionados a chamada "higiene do sono", podem melhorar o quadro, fazendo com que a suplementação de melatonina seja feita em menor quantidade ou até mesmo descartada.

Quem não deve tomar melatonina?

A substância não é recomendada para mulheres grávidas, lactantes (que estão amamentando) ou para crianças —apenas sob orientação médica. Segundo orientação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), embalagens da substância à venda devem conter advertência de que o produto não deve ser consumido por estes públicos.

Indivíduos com histórico de doenças autoimunes, problemas no fígado ou nos rins, convulsão, depressão, pressão alta ou diabetes também devem conversar com o médico de confiança para saber se podem ou não tomar o suplemento.

Como tomar melatonina?

Por ser sensível à luz, a melatonina, quando necessária, deve ser ingerida próximo à hora de dormir, de preferência com as luzes apagadas.