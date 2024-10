Como a alimentação pode ajudar a memória no envelhecimento

O uso consistente de ômega-3 está relacionado com melhorias na capacidade cognitiva e redução da suscetibilidade à deterioração cognitiva. A literatura sugere a suplementação de 1g de óleo de peixe por dia. Mas, fique atento! É importante observar a quantidade de DHA e EPA presente na cápsula, dê preferência àquelas com uma concentração maior. Em uma cápsula de 1g o ideal é ter 330mg de EPA + 220mg de DHA. Evite consumir cápsulas com uma concentração menor e, para melhorar a absorção, consuma junto com a refeição.

Imagem: iStock

Já a deficiência da vitamina B12 acontece inclusive em pessoas que consomem carnes. Isso porque o consumo de proteína de origem animal nem sempre é alcançado, observamos que, com o passar da idade, os hábitos alimentares mudam e acabamos priorizando o carboidrato em vez da proteína, e o surgimento da deficiência de vitamina B12 tem sido cada vez mais comum. O problema é que a deficiência é associada ao aumento do risco de neuropatia, declínio cognitivo e demência.

A recomendação diária de vitamina B12 para adultos é de 2,4mcg. Confira abaixo 10 alimentos que são boas fontes de B12 e a quantidade que devemos ingerir. Não é preciso usar apenas um alimento para atingir a quantidade do dia, podemos sempre misturar os alimentos e, no conjunto, conseguir atingir a dose total.

Ovos: 2 unidades fornecem 1,1mcg

Leite integral: 1 copo fornece 0,9mcg

Salmão: 1 posta de 100g fornece 2,8mcg

Atum: 1/2 lata fornece 5,85mcg

Ostra cozida: 1 unidade fornece 2,6mcg

Bife de fígado: 1 pedaço pequeno de 50g fornece 36,15mcg

Coração de galinha: em torno de 5 unidades (50g) fornecem 10,55mcg

Frango cozido: 1 bife grande (100g) fornece 0,3mcg

Sardinha: 1 lata fornece 9mcg

Bife bovino: 1 bife grande (100g) fornece 2mcg

Imagem: Daniel Heighton/Getty Images/iStockphoto

A colina, quando deficiente, pode gerar alterações epigenéticas que estão relacionadas a um declínio da memória com o passar dos anos. Observou-se que os neurônios reduzem a sua atividade e pessoas com a Doença de Alzheimer têm uma piora maior do que as pessoas com bom consumo de colina.

A parte boa é que a colina é uma vitamina do complexo B, então muitos alimentos que contém a vitamina B12 tem a vitamina B8 também. Um adulto precisa consumir em torno de 550mg de colina, aqui vão 7 alimentos ricos em colina para você incluir no seu dia a dia: