8 medidas que você precisa colocar em prática já para evitar AVC

Na última segunda-feira (21), a Associação Americana do AVC e a Sociedade Americana de Cardiologia (ASA e AHA, respectivamente, da sigla em inglês) lançaram novas diretrizes para a prevenção do acidente vascular cerebral.

A ideia é aproveitar o Dia Mundial do AVC, comemorado em 29 de outubro, para conscientizar os profissionais de saúde e a população sobre a importância da prevenção da doença.

Quase 110 mil brasileiros morreram de derrame em 2023, segundo dados do Portal de Transparência do Centro de Registro Civil, com base em atestados de óbito. A maioria dos casos, cerca de 90%, no entanto, é prevenível, de acordo com a Associação Mundial do AVC.