Spirulina: suplemento da alga auxilia no emagrecimento e no treino?

De qualquer maneira, mais estudos precisam ser realizados para concluir se realmente a spirulina é uma aliada do emagrecimento.

Benefícios para quem treina

Poucos estudos investigaram os benefícios da alga para os praticantes de atividade física. Mas, um deles, publicado no Medicine & Science in Sports & Exercise, sugere que a suplementação com a alga induziria um aumento significativo no desempenho do exercício.

Apesar de ser um dado interessante, mais estudos precisam ser realizados para confirmar esse benefício, que pode estar relacionado ao alto teor de antioxidantes da alga, contribuindo para a recuperação muscular dos atletas e permitindo um bom desempenho na próxima sessão de exercícios.

"A spirulina é rica em ficocianinas, compostos fenólicos e clorofila, que são antioxidantes interessantes para pessoas que treinam demasiadamente e não conseguem se recuperar adequadamente", coloca Campos-Ferraz