Dor na virilha? Descubra como evitar que a pubalgia atrapalhe seus treinos

Ela não chega de uma hora para outra, nem grita como uma lesão aguda. Mas, quando você percebe, a dor na virilha já está limitando sua corrida, seu treino, sua rotina.

Estamos falando da pubalgia, uma das dores mais traiçoeiras (e mal compreendidas) lesões do universo esportivo.

Se você é atleta amador, joga futebol no fim de semana ou apenas alguém ativo que sente dor persistente na virilha, no baixo-ventre ou na parte interna da coxa, é possível que esteja lidando com a temida pubalgia — uma lesão traiçoeira, muitas vezes ignorada no início, mas que pode limitar movimentos básicos como correr, chutar, agachar e até mesmo dormir com conforto.