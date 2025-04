O barato da corrida: por que sentimos euforia e bem-estar durante o treino

O neurotransmissor mais conhecido e comentado por gerar esse prazer é a endorfina. "Ela funciona como analgésico natural, reduz a sensação de dor e aumenta a sensação de euforia", explica o médico. Mas elas não são as únicas a serem liberadas durante a prática esportiva.

Imagem: iStock

Muito além das endorfinas

A presença das endorfinas realmente auxilia em todas essas alterações positivas no corpo de quem corre. Hoje, no entanto, sabe-se que o neurotransmissor não é o único envolvido nesse "barato" do esporte. "Existe também um grande papel dos endocanabinoides produzidos naturalmente pelo corpo, que trazem essa sensação de bem-estar durante e após a sua prática", afirma Páblius Braga, médico do esporte do Hospital Nove de Julho, da Rede Américas, em São Paulo.

Os endocanabinoides têm esse nome porque são similares aos compostos da cannabis. Sim, é isso mesmo o que você está lendo: o seu corpo é capaz de produzir substâncias que geram efeito semelhante ao da maconha. Esses compostos agem estimulando o sistema nervoso central e conseguem modular o humor, a sensação de dor e o prazer, gerando um estado de euforia, relaxamento e até a diminuição da ansiedade.