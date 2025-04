7 exercícios para fortalecer os pés e melhorar o desempenho na corrida

Quando se fala em core, logo vem à mente a região do corpo formada pelos músculos do abdome, do quadril e da lombar e que é responsável por manter a estabilidade e postura do corpo. Mas um estudo realizado no centro dedicado à corrida do Departamento de Medicina e Reabilitação da Escola de Medicina da Universidade Harvard (EUA) apontou que também existe uma espécie de core em nossos pés.

Trata-se de um sistema que integra músculos, ligamentos, fáscia (tecido que envolve músculos, articulações, ossos, nervos, órgãos), os ossos e a pele. Esse core é dinâmico e permite que haja uma transição fácil e eficiente do momento em que o pé tem que absorver o impacto da aterrissagem para a fase da propulsão.