Falta de ar ao correr? Isso não significa que você está respirando errado

Intercale corrida e caminhada: no início, experimente definir um padrão de alternância e evolua em cima dele. Por exemplo, 2 minutos correndo, 1 caminhando. Depois, 3 correndo e 1 caminhando etc.

Use o teste da conversa: se ao correr você não consegue conversar ou trocar poucas palavras, o ritmo está intenso demais. Use isso como termômetro do seu esforço.

Não se preocupe demais com a respiração: ela se ajusta sozinha com o tempo. Tentar controlar demais isso pode gerar ansiedade.

Busque orientação de um profissional de educação física: um bom acompanhamento evita erros e acelera seus resultados.



A preocupação excessiva com a respiração é comum, mas o mais importante é focar na constância e organização dos treinos, para evoluir gradualmente" Emidio Peres, treinador

Preciso treinar a respiração?