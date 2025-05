Tem dores no joelho? Veja que exercícios você pode fazer e quais evitar

Fortalecimento é a chave

O fortalecimento tem um papel fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento desses problemas, ainda que cada condição possa exigir uma forma específica de treinamento.

"A musculação pode — e muitas vezes deve — fazer parte do tratamento para quem tem dores crônicas no joelho", destaca Neves. "Isso porque o fortalecimento muscular, principalmente dos músculos que sustentam o joelho, como quadríceps, posteriores de coxa e glúteos, ajuda a reduzir a sobrecarga nas articulações e a melhorar a estabilidade do joelho."

Quando os músculos ao redor do joelho — como quadríceps, isquiotibiais (parte de trás da coxa), glúteos e panturrilhas — estão fortes e equilibrados, eles funcionam como verdadeiros amortecedores, reduzindo o impacto direto sobre os ligamentos, tendões e cartilagens.

"De forma geral, todas as atividades físicas, se bem acompanhadas por profissionais, são boas para dores no joelho. O tipo de atividade física depende muito do perfil do paciente. Geralmente, quem pratica crossfit, por exemplo, não vai gostar de pilates ou ioga. Mas isso não quer dizer que uma atividade física é melhor que a outra", completa Nakaya.

Fontes: Adriano Aparecido Silva, profissional de educação física, coordenador da academia Evoque, com pós-graduação em obesidade e emagrecimento; Bruno Butturi, ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, pós-graduado em tratamento intervencionista da dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein; Marco Aurélio Silvério Neves, ortopedista especialista em cirurgia do quadril e joelho, tem especialização em ortopedia e traumatologia e em cirurgia do quadril e do joelho, todas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Ricardo Sussumu Nakaya, médico pela PUC-SP, com residência em ortopedia e traumatologia pelo Instituto Jundiaiense de Ortopedia e Traumatologia, e em cirurgia da mão na Unicamp.