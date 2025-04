Evite esses erros em três exercícios e veja seus bíceps crescerem mais

Rosca concentrada

Apoiar o cotovelo em cima da coxa: Essa simples mudança no apoio gera sobrecargas no ombro e no cotovelo, mudando o foco do exercício e diminuindo sua eficácia.

Não deixar a coluna alinhada: Curvar as costas no meio da execução desestabiliza o movimento e aumenta as chances de dores na coluna, além de sobrecarregar os ombros.

Flexionar o punho: Mantenha-o alinhado com o antebraço durante todo o exercício. Flexionar o punho geralmente indica que a carga está excessiva, o que pode provocar grande estresse e até lesionar a articulação.

Evite movimentos bruscos: Faça a flexão e a extensão do braço de maneira contínua e sem pressa. Quanto mais concentrado o movimento, mais fibras serão recrutadas.