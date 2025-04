5 formas de manter o treino aeróbico sem prejudicar o crescimento muscular

Uma boa alternativa é o HIIT, um treino aeróbico intenso e rápido com resultados similares a um de longa duração em ritmo moderado. Por exemplo, na esteira: aqueça por 5 minutos, depois corra por 30 segundos e caminhe por mais 30. Repita isso dez vezes. Em 15 minutos, você já tem um treino eficiente, sem atrapalhar a hipertrofia.

3. Separe os treinos

Segundo especialistas consultados por VivaBem, a atividade aeróbica não interfere no ganho de massa muscular quando há um intervalo de três horas entre ela e o treino de força. Esse tempo é necessário para que substâncias envolvidas no catabolismo "liberadas" durante o exercício aeróbico voltem ao seu nível normal, evitando a inibição de proteínas e sinalizadores que participam do anabolismo.

4. Consuma proteína suficiente

Imagem: iStock

A proteína é um nutriente essencial para preservar e construir a massa muscular. Para pessoas que fazem atividades físicas intensas ou têm um alto volume de treino, a recomendação é consumir ao dia cerca de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Exemplo: um indivíduo com 75 kg precisa ingerir 150 g do nutriente encontrado principalmente em carnes, ovos, leite e derivados.