Quem deve tomar whey protein? Suplemento não é só para 'maromba'

Consuma do jeito correto

Outro benefício do whey protein é a praticidade do consumo e em facilitar o fracionamento das porções. Considerando que o nosso corpo não é tão eficiente em absorver volumosas porções proteicas de uma só vez, a maneira de otimizar a digestão e garantir os estoques é ingerir fontes proteicas ao decorrer do dia. E pode ser mais fácil levar o pó em uma garrafa ao trabalho, por exemplo, do que uma marmita com ovos e ervilha.

Entretanto, os especialistas consultados ressaltam que a suplementação deve ser indicada e acompanhada por um profissional da nutrição mediante avaliação que, de fato, indique a necessidade de utilização dessa alternativa —e de modo a equilibrar os demais nutrientes.

Ainda controverso na literatura, o excesso de proteínas pode levar à sobrecarga dos rins e do fígado. A recomendação é, sempre que possível, suprir as necessidades nutricionais com alimentos in natura ou minimamente processados, que são mais baratos e mais ricos do ponto de vista nutricional.

*Com informações de reportagem publicada em 30/01/2023