Iniciante na musculação? 6 dicas para começar e não ficar pelo caminho

Ao se matricularem na academia, as pessoas podem ter objetivos diferentes. Algumas querem apenas deixar o sedentarismo de lado, outras buscam ter mais saúde, e há aquelas que buscam emagrecer ou mesmo ganhar músculos.

Seja qual for seu objetivo, é importante ir com calma, respeitando o tempo de descanso e as limitações do seu corpo. A empolgação pode levar muita gente a exagerar no treino, provocando dores musculares que impedirão a continuação do exercício físico por alguns dias — e isso pode fazer o iniciante a desistir.

Se você está começando na musculação, veja a seguir dicas preciosas que vão ajudá-lo a manter seu objetivo.