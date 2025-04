Conhece o esporte hyrox? Novo 'crossfit' mistura corrida e treino funcional

Já ouviu falar no hyrox? Assim como o crossfit, ele é uma marca de competição fitness e também uma modalidade esportiva, que combina corrida com exercícios de força e resistência. Criado em 2017 na Alemanha, se espalhou pelo mundo e, no Brasil, apesar de ser novidade, tem potencial de conquistar academias e atrair um público amplo, que busca desafios físicos sem a intensidade radical do crossfit.

"O hyrox surgiu como uma alternativa [ao crossfit], com uma estrutura mais padronizada e focada em competições de endurance, ou seja, de resistência. Ele segue um formato com oito estações de exercícios e corridas de 1 km, atraindo atletas em busca de um desafio previsível, mas exigente", explica Sérgio Pistarino, médico do esporte pós-graduado em fisiologia e biomecânica pela USP.

O crossfit, por sua vez, equilibra força, potência e condicionamento metabólico de maneira mais diversificada, com treinos diários diferentes e desafios constantes. Embora ambas as modalidades apostem em exercícios funcionais e de alta intensidade, exigindo grande esforço físico e mental, suas abordagens são distintas: o crossfit tem rotinas variadas, enquanto o hyrox mantém um formato fixo e previsível.