'Todo mundo' está correndo e damos bons motivos para você fazer isso também

Fotos de medalha, mapinhas com percurso do treino, selfies na esteira. Ao abrir seu Instagram, principalmente num sábado ou domingo, é bem provável que você tenha a impressão de que todo mundo está praticando corrida de rua.

Os números confirmam que o esporte está na moda. Segundo o relatório anual sobre tendências de esportes do Strava, a corrida de rua foi o esporte mais praticado do mundo em 2024 pelos usuários do aplicativo (que tem como foco modalidades individuais). E o Brasil foi o segundo país com mais corredores, atrás apenas dos EUA: por aqui, 19 milhões de pessoas registram suas corridas na plataforma.

Cuidar da saúde é uma das principais motivações desta multidão que está correndo. Também quer calçar o tênis e aproveitar os benefícios do esporte? Veja o que ele pode fazer de bom para seu corpo: