Qual o valor ideal da glicemia ao acordar e como medir nível no sangue

A insulina é responsável por levar a glicose para dentro das células, onde ela será usada como fonte de energia, por isso os níveis de glicemia indicam se foi aplicada muito ou pouco da substância.

Como medir a glicemia

Imagem: iStock

Normalmente a glicemia é medida pelo sangue, usando os valores de referência que citamos acima. Mas existem diferentes métodos para medi-la. Conheça os principais abaixo:

Glicemia capilar: é o exame em que o sangue é coletado da ponta do dedo e normalmente é feito em casa, apresentando resultados um pouco mais altos do que o exame feito em laboratório. Depois de o furo ser feito, uma gota do sangue é aplicada em uma fita reagente, que é inserida em um aparelho eletrônico que realiza a leitura. O sangue pode ser colhido em jejum ou após as refeições e geralmente é feito com frequência por pessoas que precisam controlar seus níveis de glicose diariamente.

Glicemia em jejum: é o nome dado ao exame laboratorial de glicemia feito após oito ou mais horas sem se alimentar. Nele, o sangue é colhido direto de uma veia e a medição é feita pela análise da amostra em laboratório.