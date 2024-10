Quais os sinais de 'pé diabético' e os cuidados para evitar sua amputação?

Essas lesões, quando não cuidadas e devidamente tratadas, têm a probabilidade de evoluírem para infecções graves e até úlceras. O quadro pode chegar a um estado de gangrena, com possível necessidade de amputações parciais ou totais de dedos do pé, do pé todo ou de parte da perna. Paulo Chaccur, cirurgião cardiovascular

A prevenção é a melhor solução para não sofrer com as consequências do problema, ou seja, manter um controle rigoroso dos níveis de açúcar no sangue. O tratamento adequado evita que o tecido inicie um processo de necrose, tornando irreversível a recuperação e levando à amputação do membro afetado. Ao menor sinal de mudança, procure um médico imediatamente.

Cuidados com o "pé diabético"

Imagem: Getty Images

Higiene diária: dedos, calcanhar e toda as áreas do pé devem ser lavados diariamente com água morna e sabonete. É importante não esfregar a pele ao secar com uma toalha macia. Para finalizar, aposte em um creme hidratante para evitar ressecamentos.