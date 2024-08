'Descobri gravidez após ver que minha glicemia oscilava mais que o normal'

As complicações mais comuns para as gestantes também incluem problemas nos olhos, doença renal e infecção urinária. O controle glicêmico adequado durante a gravidez com acompanhamento médico regular é crucial para evitar esses desfechos. Controlar o ganho de peso, pressão arterial, tomar vitaminas e monitorar a saúde e o peso do bebê também é necessário.

Gestantes devem observar uma série de parâmetros. Os parâmetros recomendados incluem hemoglobina glicada abaixo de 6%, glicemia de jejum abaixo de 95 mg/dl, glicemia uma hora após refeição abaixo de 140 mg/dl e duas horas após refeição abaixo de 120 mg/dl, explica Aline Guimarães de Faria, médica endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês.

A pressão arterial, colesterol e triglicérides também devem ser monitorados, juntamente com rastreios de complicações como retinopatia e nefropatia diabética. O acompanhamento pré-natal deve ser rigoroso e constante.

Aline Guimarães de Faria, médica endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês

Uma dieta equilibrada, sem muitos carboidratos e com alimentos de baixo índice glicêmico, é essencial. "Alimentar-se de forma fracionada, com refeições menores e mais frequentes, ajuda a manter a glicemia estável. Além da dieta, a prática de atividade física leve a moderada, quando liberada pelo ginecologista, é recomendada. Evitar o ganho excessivo de peso, cigarro, álcool, estresse e a falta de sono também são importantes para uma gestação saudável", recomenda Paulo Rosenbaum, médico endocrinologista do Hospital Israelita Albert Einstein.

Gravidez e resistência à insulina

A descompensação da glicemia, como ocorreu com Beatriz, pode acontecer antes mesmo de descobrir a gestação. "O ambiente hormonal e de secreção de citocinas (que sinalizam e comunicam processos entre células e sistemas) já começa a mudar, mesmo na gestação inicial", explica Helga Marquesini, ginecologista do Hospital Sírio-Libanês. Até mesmo em pacientes com ótimo controle do diabetes essa descompensação pode ocorrer.