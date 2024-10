Não só para emagrecer: 6 sinais de que você precisa de dieta personalizada

Outra questão é que muitas vezes pessoas com esse biotipo não têm uma ingestão calórica suficiente e acabam comendo menos do que deveriam de acordo com a necessidade ou mesmo consumindo menos vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos e gorduras que seu corpo pede. A deficiência nutricional pode vir ainda de problemas gastrointestinais.

"Uma dieta associada a um tratamento personalizado pode fornecer os nutrientes necessários para apoiar a recuperação muscular e o crescimento, ajustar a ingestão calórica e de proteínas, e fornecer suplementos específicos se necessário", indica Ciro Ventura, nutrólogo especialista em obesidade e emagrecimento pelo Hospital Albert Einstein e em medicina de precisão pela Universidade de Genebra.

3. Sua glicose está sempre alta

Imagem: iStock

A nutrição adequada ajuda a controlar níveis de glicose no sangue e melhorar a resposta à insulina. No diabetes tipo 2, a dieta pode ser ajustada para melhorar a sensibilidade à insulina e controlar o peso, enquanto no tipo 1, a ênfase pode estar em equilibrar a ingestão de carboidratos com a administração de insulina.

Neste caso, o objetivo do tratamento nutricional é manter a doença sob controle, evitando sintomas e complicações graves como cegueira e amputações. Com a dieta correta, a progressão do diabetes pode ser significativamente reduzida, garantindo desfechos mais saudáveis.