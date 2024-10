7 motivos que sabotam alimentação saudável no escritório, segundo estudo

Conservação é importante: mantenha a marmita refrigerada e armazene saladas separadamente. Se não tiver bolsa térmica, guarde na geladeira ao chegar ao trabalho. Sem refrigeração, opte por alimentos secos e in natura.

Conte com embalagens seguras: verifique se potes de plástico têm selo do Inmetro e são livres de bisfenol A, que pode ser tóxico. Cuidado com marmitas antigas que apresentam manchas ou rachaduras.

Congelamento: quase tudo pode ser congelado em porções, mas vegetais devem ser branqueados, e massas armazenadas com molho. Evite congelar batatas, ovos e folhas cruas.

Descongelamento: descongele na geladeira, no forno ou micro-ondas. Alimentos descongelados não devem ser recongelados para evitar contaminação.

Planejamento: reserve um dia para planejar refeições, fazer compras e dividir tarefas culinárias. Um cardápio pode ser útil, seja em papel ou no celular.

*Com informações de reportagem publicada em 19/08/2022