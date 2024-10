Dá para mudar a própria personalidade? Especialistas respondem

Não é do dia para a noite

Imagem: FG Trade/Getty Images

Não é provável interromper um hábito ou alcançá-lo de um dia para o outro. No entanto, não é impossível. "Demanda tempo, paciência e perseverança, mas alguns são capazes de alcançar essa conquista quando desejam assumir com seriedade a mudança de costumes. Os hábitos estão diretamente relacionados a transformações", afirma Marcella Pinto Maia, psicóloga clínica e hospitalar.

É uma somatória de fatores. A personalidade engloba fatores físicos, biológicos e socioculturais, vinculando predisposições desde o nascimento, as quais se somam às experiências adquiridas no decorrer do tempo. Os traços de temperamento e de caráter dão forma à personalidade. Isso quer dizer que, para alterá-la, fatores influenciam, como o meio no no qual se vive, o estímulo para começar, a necessidade, como um novo emprego, e as características biológicas do indivíduo.

Modificar, por exemplo, traços da personalidade exigirá mais recursos e tempo comparado a uma atividade simples do dia a dia, como descer do ônibus um ponto antes e caminhar até o trabalho.

Saiba o que faz sentido para você

O processo parece ser mais fácil para alguns e mais difícil para outros. "Muitos falham repetidamente porque copiam a ideia de outro. É preciso autoconhecimento para entender o que funciona para cada um. Repetir o que um conhecido pratica pode não fazer sentido. Não é apenas executar a rotina que o influenciador digital ou o autor do livro mandou. Quem dera fosse tão simples", analisa Amanda Barroso de Lima, neuropsicóloga.