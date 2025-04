Pele, autoestima e saúde mental: por que dermatologia precisa de inclusão

Perfis das premiadas em 2025

Nadia Tavares El Kadi - médica, pesquisadora e professora universitária, mestre em medicina pela UERJ e doutoranda na UFF. Sua pesquisa foca em alopecias cicatriciais, especialmente em mulheres negras. Autora de artigos e capítulos de livros, foi premiada como jovem pesquisadora internacional no 13º Congresso Mundial de Pesquisa em Cabelo. Pesquisa: Estudo Do Couro Cabeludo Negro E Das Hastes Capilares Em Mulheres Saudáveis Através Da Dermatoscopia. Padronização Do Método E Normas Para Parâmetros Mensuráveis.

Luciana Mattos Barros Oliveira - doutora em endocrinologia pela USP, com pós-doutorado em endocrinologia reprodutiva pela Universidade Harvard. Professora de fisiologia na UFBA, coordena o Ambulatório Transexualizador do HUPES-UFBA e supervisiona a residência em endocrinologia e metabologia. Também integra o Comitê de Atenção à Saúde LGBT da Bahia. Pesquisa: Uso De Dermocosmético Inovador No Tratamento De Acne Vulgar Em Homens Transgêneros Negros: Um Ensaio Clínico Duplo Cego.

Sandra Eliza Fontes De Avila - professora no Instituto de Computação da Unicamp desde 2017 e doutora em ciência da computação pela UFMG e Sorbonne Université. Suas pesquisas focam em inteligência artificial aplicada ao bem social, incluindo aprendizado de máquina, visão computacional e processamento de linguagem natural, com ênfase em saúde e mídias sensíveis. Recebeu diversos prêmios, como o Google Latin America Research Awards e o Google Awards for Inclusion Research. Também foi reconhecida entre os 2% cientistas mais influentes do mundo (Stanford/PlosOne/Elsevier) e coorganiza o projeto Meninas Super Cientistas, incentivando mulheres em STEM. Pesquisa: Peles Negras Importam: Modelos De Inteligência Artificial Para Análise De Lesões De Pele Negra.

Ellen Maria Sampaio Xerfan - médica, dermatologista, doutora em medicina translacional pela Unifesp, com pesquisa focada em vitiligo, sono e inflamação. Pós-doutoranda no Departamento de Psicobiologia da Unifesp, estuda os impactos dos distúrbios do sono na pele e em doenças cutâneas. Membro titular da SBD, possui mais de 30 artigos publicados e atua ativamente em congressos nacionais e internacionais. Pesquisa: Vitiligo Na Pele Negra: O Papel Da Vitamina D E Do Sono Como Coadjuvantes Na Proteção Da Pele E Na Indução À Repigmentação Cutânea Pela Fototerapia UVB.

E a boa notícia é que o prêmio não é algo pontual: novas edições já estão previstas para este ano e os próximos. "É uma plataforma longeva. Não é uma iniciativa apenas desse momento", garante.