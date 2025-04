Por que começamos acelerando áudios e agora queremos acelerar as pessoas?

Você se lembra de quando não existia a possibilidade de acelerar conteúdos? Não faz tanto tempo assim. A gente era "obrigado" a ouvir áudios, ver filmes, assistir a séries e ouvir músicas no tempo da duração que eles tinham. Foi em 2021, durante a pandemia, que a principal empresa fornecedora de serviço de conversação instantânea lançou a ferramenta de aceleração de áudios.

Na época, lembro que escrevi um texto falando que estamos doentes de velocidade e que acelerar os áudios era um sintoma. Ouvi muito desaforo. "Que chata. Basta não acelerar o seu. É uma escolha", me diziam. Sim, parecia ser, mas queria justamente chamar atenção para o fato de que o que parecia ser uma escolha era, na verdade, uma questão social, mais ampla, coletiva. E arrisquei dizer que aquilo iria acelerar nossa experiência.

Eu pesquiso tecnologias. E nesta pesquisa fui ao longos dos anos compreendendo pelo menos duas chaves de leitura que me fazem entender que as tecnologias aceleram nossa experiência e que não paramos para pensar nisso, quando aderimos a uma nova "febre tecnológica" (isso está acontecendo com a IA: estamos adotando uma suposta "ferramenta" meio sem entender muito bem que ela não é neutra e que se não tivermos intenção nesta adoção, estamos atendendo a um mero apelo de consumo de quem está interessado em que estas coisas se popularizem: as empresas que vendem estas soluções).