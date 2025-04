Vínculo demora, mas não tanto: como saber se terapeuta não é bom para você?

Mas vale lembrar que ter um bom papo ou se sentir ouvido não significa, necessariamente, que o profissional está atuando com técnica. Um bom terapeuta conduz o processo com base em uma abordagem teórica —como psicanálise, TCC (terapia cognitivo-comportamental), gestalt-terapia, entre outras—, respeitando a ética e os limites da profissão. Comentários pessoais, conselhos rasos ou julgamentos são sinais de que algo pode estar fora do lugar.

"O paciente tem que se identificar com a forma como está sendo guiado e cuidado", diz a psicóloga Thaís Martins, do Hospital Israelita Albert Einstein. Por isso, a conexão inicial pode ser um indicativo importante sobre a eficácia do processo terapêutico e se faz sentido continuar. No entanto, vale lembrar que esse vínculo vai sendo desenvolvido aos poucos, encontro após encontro. "É difícil que ele se estabeleça em uma só sessão", diz.

Ou seja: desconforto nas primeiras sessões é comum —especialmente se você nunca fez terapia antes. Abrir a própria intimidade diante de um desconhecido pode causar estranheza ou resistência. Mas, com o tempo, deve haver progresso. E esse avanço não significa sair da consulta feliz ou leve toda semana, mas perceber que existe espaço para ser você mesmo, sentir o que sente e elaborar questões profundas com apoio profissional.

Uma boa forma de avaliar se a terapia está funcionando é observar mudanças sutis no cotidiano: novas formas de olhar para os problemas, maior consciência sobre seus sentimentos, mais clareza nas escolhas e um fortalecimento da autoestima.

"Ao longo do processo percebemos que as queixas iniciais já não incomodam como antes e, a partir da tomada de consciência, o paciente desenvolve autonomia para lidar e resolver as questões que vão surgindo em sua vida", diz a psicóloga Poliana Reis, da Attento Consultórios, em Aracaju (SE). Quando esses sinais não aparecem ao longo do tempo —e, pior, dão lugar a sentimentos de desconexão ou frustração—, pode ser hora de refletir sobre a qualidade do vínculo terapêutico.