Capacidade de manter foco reduziu de 2 minutos e meio para 47 segundos

Com a sobrecarga de informações e as distrações das redes sociais, manter o foco se tornou algo bastante complicado. Em uma entrevista ao podcast da Associação Americana de Psicologia, em 2023, a psicóloga norte-americana Gloria Janet Mark revelou que o tempo que as pessoas ficam em uma única tela caiu de 2 minutos e meio para 47 segundos.

"Em 2004, nós descobrimos que a média de falta de atenção em qualquer tela era de 2 minutos e meio. Ao longo dos anos, isso se encurtou. Lá para 2012, nós descobrimos que era 75 segundos. (...) E então nos últimos cinco, seis anos, descobrimos que a média era de cerca de 47 segundos", disse na entrevista.

Além disso, um estudo de 2021 que analisou o uso de dispositivos móveis mostrou que, em um dia, os participantes interagiram com seus smartphones, em média, 228 vezes, com cada sessão no celular durando apenas 10 segundos.