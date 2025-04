TOC vai além da mania e pode se manifestar com pensamentos repetitivos

Dependendo da gravidade dos sintomas da doença, ela passa despercebida pela família. Isso colabora para a demora na busca pela ajuda. O transtorno começa na infância e na adolescência e, observados os sintomas pelos pais, o tratamento deve ser iniciado cedo.

Um prejuízo associado ao TOC não tratado é o desenvolvimento de outros transtornos psiquiátricos, como a depressão e o TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada). Segundo a psicóloga Alice de Mathis, existem duas linhas de tratamento, a medicação e a terapia cognitiva-comportamental, e é importante fazer uma avaliação para decidir o tipo de tratamento mais adequado para o paciente.

"Se for um caso leve, só a terapia comportamental tem um bom resultado. Se o caso for de moderado a grave, aí seria interessante a associação tanto do remédio quanto da terapia", sinaliza Mathis.

Os medicamentos mais usados são os inibidores seletivos da receptação da serotonina, como o famoso Prozac, mas existem outros antidepressivos mais específicos e os antipsicóticos também vem sendo utilizados.

Mathis também fala sobre os gatilhos que as pessoas com a doença podem identificar: "Ela [pessoa com o transtorno] sabe que se vai em um lugar cheio de pessoas, ela vai ter mais preocupação, mais sintomas". Esses casos podem levar a quadros como o sintoma de evitação, quando o paciente evita ir a determinados locais pois sabe que, se ele for, alguns pensamentos podem ser desencadeados. Isso contribui para que ele fique recluso em casa e outras doenças psiquiátricas sejam desenvolvidas.