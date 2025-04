Não consegue se concentrar? Culpa do celular e talvez desses 5 fatores

Com o aumento das demandas diárias e o fluxo constante de informações, é cada vez mais comum adotar um comportamento multitarefa. No entanto, embora o cérebro consiga processar múltiplas atividades, ele não é capaz de dar atenção detalhada a todas elas ao mesmo tempo.

Uma abordagem mais eficaz é organizar suas prioridades. Comece pelas tarefas que exigem mais foco e são urgentes, dedicando atenção exclusiva a elas.

Aproveite os momentos em que você está mais descansado e concentrado, geralmente pela manhã, para atividades que exigem maior concentração.

Já no final do dia, quando a energia e a atenção estão mais baixas, faça as tarefas menos exigentes.

2. Viver sob pressão constante

O estresse não afeta apenas a produtividade no trabalho, mas também pode prejudicar as relações pessoais e impactar seriamente a saúde, elevando o risco de doenças como infarto, AVC, ansiedade e depressão. Estudos recentes indicam que o estresse também prejudica a memória e pode até reduzir o tamanho do cérebro.