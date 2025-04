Você acumula fotos e memes? Excesso digital pode estar te deixando ansioso

"O acúmulo digital tem uma característica que é difícil causar muito prejuízo. Isso vai ser um problema na medida que causa algum dano", pontua Aderbal Vieira Jr., médico psiquiatra responsável pelo ambulatório de tratamento de dependências de comportamentos do Proad, da EPM/Unifesp (Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo) - Campus São Paulo.

Leandro Groba, professor de psicologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e mestre e doutor em psicologia social pela Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), ressalta que o acúmulo patológico deve necessariamente envolver um sofrimento significativo ou ainda prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas significativas da vida do indivíduo. Sem eles, não dá para falar em Transtorno de Acumulação.

"No longo prazo, dependendo do que está sendo acumulado e caso o acumulador não esteja se tratando com um profissional da área, as consequências podem ser enormes. A capacidade de desorganização financeira, profissional e pessoal de um perfil acumulador sem tratamento é alta", alerta o psicólogo.

Como gerenciar e eliminar a desordem digital

Algumas estratégias podem ajudar a criar uma sensação de controle sobre o mundo digital e reduzir o estresse. Confira:

Construa uma rotina de organização: assim como algumas vezes tiramos um dia para organizar nosso guarda-roupas, nossos celulares, tablets, e-mails e computadores também precisam disso. Estabeleça uma rotina semanal, mensal ou bimestral para colocar seus dados digitais em ordem e facilitar a localização futura.