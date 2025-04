Espiritualidade faz diferença: 4 lições do papa Francisco sobre saúde

Além de seu papel como líder espiritual da Igreja Católica, o papa Francisco, que morreu aos 88 anos na segunda-feira, também se destacou por trazer à tona reflexões profundas sobre questões urgentes da saúde global.

Entre seus muitos discursos e pronunciamentos, Francisco abordou temas como a crise no sistema alimentar, a depressão, o envelhecimento da população e as dificuldades enfrentadas por doentes graves ao redor do mundo.

A seguir, relembramos quatro dessas mensagens marcantes: