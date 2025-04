Tem dificuldade para se concentrar? Veja oito dicas para manter o foco

Com o avançar da idade, é natural que a capacidade de concentração e a memória sofram alterações, já que a eficiência do cérebro diminui gradualmente com o envelhecimento. Muitas pessoas notam que se tornam mais distraídas e têm mais dificuldade para focar em tarefas simples do dia a dia, como concluir um trabalho, reter as informações de um livro ou até mesmo acompanhar uma conversa.

"Quando falamos em capacidade de concentração, temos que falar de cérebro, mas também de padrão de comportamento. Um deles é a qualidade do sono, por exemplo. Uma pessoa que sofre de apneia provavelmente terá dificuldades de concentração. Pessoas com sobrepeso também podem sofrer mais com esse problema", observa a médica Sley Tanigawa Guimarães, coordenadora da pós-graduação em Medicina de Estilo de Vida da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein.

Geralmente, os problemas de foco e atenção se tornam mais evidentes a partir dos 50 anos, mas podem surgir bem antes, especialmente em mulheres na perimenopausa —o período de transição que começa cerca de dez anos antes da menopausa. Nessa fase, marcada por mudanças hormonais no corpo feminino, é comum que as mulheres comecem a perceber dificuldades de concentração a partir dos 40 anos.