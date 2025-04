Não é só birra: o que medo de dormir sozinho pode esconder sobre seu filho

Imagem: Getty Images

Pais também enfrentam prejuízos

Não são apenas as crianças que têm o sono prejudicado quando elas vão para a cama dos pais: eles também têm a noite de descanso interrompida e, muitas vezes, precisam estar acordados e dispostos na manhã seguinte para irem trabalhar.

Além disso, a presença da criança na cama pode, por exemplo, forçar um dos cônjuges a ir dormir no sofá. Logo, a qualidade do sono desse adulto fica comprometida, gerando além de cansaço e estresse, muita impaciência, explica o pediatra Bruno Leandro de Souza, professor do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa).

"Nesse processo, é necessário ter paciência combinada com firmeza afetuosa, evitando punições ou reforço negativo exagerado." Bruno Leandro de Souza, pediatra e professor do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa)

No entanto, no auge do cansaço, muitos pais agem de forma impaciente e depois, ao se arrependerem, cedem, não mantém os limites e a criança se acostuma com a situação, associando o pedir para dormir com eles a algo recompensador. Cria-se, assim, o ciclo vicioso.