Falar em público: 5 dicas de Harvard para você melhorar sua performance

Considerada uma habilidade, falar em público tem inúmeras vantagens. No âmbito profissional, pode aumentar a confiança, a autoestima e as interações, contribuindo para a construção de relacionamentos profissionais sólidos, e elevar as chances de se obter crescimento e sucesso na carreira.

Uma boa oratória ainda é essencial para persuadir e estimular o público. Além disso, de forma contínua, aprimora a comunicação em geral, tornando a pessoa mais articulada e clara.

Um artigo do site da universidade americana Harvard, referência mundial em educação, traz dicas práticas para melhorar seu desempenho ao falar em público. Confira: