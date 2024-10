Dieta de Angélica para um corpo definido aos 50: suco e pão sem glúten

Em seu compromisso com a saúde e na busca por manter a boa forma em dia, a loira também incorpora antioxidantes na alimentação e toma suplementos para garantir o funcionamento gastrointestinal. Além disso, evita glúten e lactose em sua dieta.

Segredos do físico e saúde aos 50

Imagem: Reprodução/Instagram

Em seu bate-papo com a Boa Forma, Angélica compartilhou alguns de seus truques de bem-estar. "Quando vou malhar cedo, tomo um shake de leite de amêndoas com frutas vermelhas, chia e whey protein. Na volta, bebo um suco de frutas. Nos dias em que não vou me exercitar, tomo só um suco e como um sanduíche de pão sem glúten com queijo de búfala. Às vezes, substituo o pão por tapioca com geleia ou um pão ciabatta com um ovo mexido", contou.

No cardápio prático do dia a dia, ela disse preferir opções mais naturais: "Levo sempre um lanchinho light, pois não fico mais de três horas sem comer. Pode ser uma barra de cereais ou biscoitos doces sem glúten".

Por último, um dos segredos de Angélica é começar suas refeições com uma sopa ou salada farta temperada com azeite e sal rosa.