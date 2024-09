Dieta planetária pode prevenir perda de memória e ajudar mundo, mas é cara

Os resultados revelaram que, aqueles que aderiram mais à dieta apresentaram, quase uma década depois, perda mais lenta de memória. No entanto, os participantes de alta renda tiveram melhores resultados do que aqueles de baixa renda. E a explicação pode estar nos alimentos que classes sociais diferentes privilegiam ao realizar uma refeição.

Os participantes mais ricos do estudo relataram comer mais nozes, carne vermelha, aves, vegetais, tubérculos e açúcar. Já os de baixa renda preferiram feijões, peixe, frutas, laticínios, óleos e gordura animal.

De maneira geral, a pesquisa apontou que o consumo de vegetais de folhas verdes escuras, aves e menor consumo de óleo estão ligados a um declínio mais lento da cognição global, ou seja, demências que chegam mais tarde.

Para a pesquisadora, a falta de associação entre a adesão à dieta e declínio cognitivo nos participantes de renda mais baixa podem significar que muitos estão enfrentando dificuldades de acesso aos alimentos que compõem a dieta planetária. Por isso, ela pede por mais políticas públicas que permitam que aqueles com orçamentos menores possam comprar o que for mais saudável.

Para seguir a 'Dieta da Saúde Planetária', você também deve obedecer ao tamanho das porções Imagem: EAT-Lancet Commission

"A gente sempre falava nas aulas para os alunos de medicina que, para prevenir doenças cognitivas, as pessoas deviam comer castanha, salmão, abusar do azeite de oliva, que são evidências que a gente tinha previamente da dieta mediterrânea fazendo bem para a cognição. No entanto, esses alimentos são todos muito caros. Como aplicar essa dieta em pacientes mais pobres? A taxa de adesão a essa dieta é basicamente só em pacientes ricos", queixou Claudia em entrevista à Radio USP.