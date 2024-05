Angélica comemora Huck na terapia; por que homens ainda veem como tabu?

"Naturalmente fortes". A crença de que pessoas do sexo masculino são resistentes e não ficam doentes é o que está por trás da ideia de que não choram e, portanto, não precisam de ajuda para lidar com a saúde mental.

Transtornos mentais mais ligados às mulheres. Durante muito tempo, qualquer método que tratasse da mente era associado à loucura ou ao desequilíbrio, algo que a sociedade —preconceituosamente — vinculava ao sexo feminino. O preconceito pode afastar os homens a procurar ajuda.

Recorrência de suicídio. A normalização desse discurso esconde uma situação alarmante sobre o número de suicídios. No Brasil, por exemplo, a OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que a taxa entre os homens pode ser três vezes maior do que entre as mulheres, dependendo da região, e chega a 75% dos casos.

Como sei se eu devo ir ao psicólogo?

Alguns sinais podem ajudar a medir quando o sofrimento psicológico está além da conta e as emoções precisam se reorganizar para que o indivíduo volte ao equilíbrio. Veja alguns:

Dificuldade em se relacionar com outras pessoas;